Астана, 19 октября, 2018, 07:44 — ИА Регнум. В рамках реформы МВД Казахстана департаменты внутренних дел переименованы в департаменты полиции. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства республики, которое опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов.

Mvd.gov.kz Полицейские. Казахстан

Согласно документу, департамент внутренних дел на транспорте МВД Казахстана также переименован в департамент полиции на транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с посланием к народу, в котором отметил необходимость глубокой реформы МВД. Глава государства поручил перевести работу полиции на сервисную модель.