Вашингтон, 19 октября, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность назначения нынешнего посла страны в ФРГ Ричарда Гренелла на пост постоянного представителя Вашингтона в ООН, где он заменит заявившую о своей грядущей отставке Никки Хейли, сообщает со ссылкой на источники американское издание Politico.

U.S. Consulate Munich Ричард Греннел

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Первоначально Трамп, казалось, исключал любую возможность переназначения Гренелла, указывая, что тот «хорошо выполняет свою работу» в Германии, несмотря на призывы выслать его оттуда со стороны местных политиков. Тем не менее в последние дни целый ряд ближайших советников Трампа указывал на такой вариант. По их словам, на прошлой неделе Гренелл посетил Белый дом, где обсудил свое возможное назначение. Более того, имя Гренелла звучало и на состоявшейся 17 октября встрече совета по национальной безопасности.

Издание отмечает, что Гренелл близок к нынешнему советнику по национальной безопасности президента США Джону Болтону. Они работали вместе, когда сам Болтон представлял США в ООН при администрации Джорджа Буша — младшего. Как заявил один из бывших высокопоставленных работников Белого дома, Гренелл также заслужил расположение самого Трампа. Источник в Белом доме также подтвердил, что Гренелл находится в списке претендентов на эту должность.

Тем не менее помощники администрации также призвали не делать поспешных выводов, поскольку Трамп говорит об этой должности со многими кандидатами. Сам глава Белого дома указывал на то, что окончательное решение может быть принято в ближайшие недели.

Напомним, кандидатура Гренелла на пост посла США в Германию была одобрена сенатом в апреле нынешнего года. Его назначение оказалось связано с дипломатическим скандалом: в интервью консервативному изданию Breitbart Гренелл заявил, что он надеется «помочь другим консерваторам по всей Европе». После этого заявления немецкие политики призвали выслать представителя США из страны.