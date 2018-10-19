Москва, 19 октября, 2018, 07:01 — ИА Регнум. Банк АО «ВостСибтранскомбанк», который за 24 года своего существования сумел стать одной из крупнейших региональных кредитных организаций Восточной Сибири и Республики Бурятия, с 19 октября лишился лицензии.

Цитата с сайта cbr.ru У банка «ВостСибтранскомбанк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация

Как следует из официального сообщения ЦБ РФ, проблемы в кредитной организации связаны с низким качеством кредитного портфеля. Чтобы поправить финансовое положение, руководство, по данным регулятора, осуществляло фиктивные операции с целью сокрытия значительной недостачи денежных средств в кассе и вывод высоколиквидных активов в размере более 130 млн рублей с ущербом для кредиторов и вкладчиков.

По мнению ЦБ РФ, проводившиеся банком операции имеют признаки совершения уголовно наказуемых деяний, поэтому информация о них будет направлена в правоохранительные органы.

О том, как проблема банка сказалось на простых вкладчиках, сообщает «Братская студия телевидения». По данным иркутских коллег, в городе Вихоревка люди уже третий день толпятся у офиса «Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка» и не могут получить зарплаты, пенсии и пособия. В руководстве банка объяснили, что Банк России ввел запрет на проведение некоторых видов операций с населением, а причиной нехватки финансовых ресурсов стал искусственно раздутый жителями Вихоревки ажиотаж.

Между тем в Центробанке поясняют, что поскольку АО «ВостСибтранскомбанк» является участником системы страхования вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, вкладчикам банка предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

В настоящее время в АО «ВостСибтранскомбанк» назначена временная администрация.