Оренбург, 19 октября, 2018, 07:04 — ИА Регнум. В Оренбурге адвокат бывшего градоначальник отозвал апелляционную жалобу на постановление суда первой инстанции о мере пресечения для арестованного экс-мэра Евгения Арапова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Оренбургском областном суде.

Orenburg.ru Евгений Арапов (в центре)

Стоит отметить, что 15 октября апелляция поступила в Ленинский районный суд Оренбурга, а 18 октября — в областной. В день поступления жалобу в Оренбургский областной суд адвокат отозвал документ. Вопросы корреспондента ИА REGNUM защитнику экс-чиновника о причине отзыва остались без ответа.

Напомним, бывший глава Оренбурга находится под стражей с 16 августа. 10 октября суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 8 октября. Адвокат и его подзащитный просили о домашнем аресте.

Экс-глава города обвиняется в коррупции. Ему инкриминируют взяточничество в крупном размере.