Красноярск, 19 октября, 2018, 06:47 — ИА Регнум. В Красноярском крае средний возраст безработных составил 38,9 года. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 октября, в Красноярскстате.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

По данным статистиков, в третьем квартале 2018 года среди населения региона в возрасте 15 лет и старше безработными являлись 78,8 тысячи человек. Это 5,2% численности рабочей силы. В том числе уровень безработицы среди мужчин составлял 5,2%, женщин — 5,3%, городского населения — 5%, сельского — 6,3%.

Среди безработных доля молодежи до 25 лет составляла 16,9%. Доля безработных в возрасте 50 лет и старше — 28,4%.

Средняя продолжительность поиска работы у женщин — 7,3 месяца, у мужчин — 6,3 месяца. 15,1% безработных не имели опыта работы.

Численность граждан, не занятых трудовой деятельностью и состоящих на учёте в госучреждениях службы занятости населения, к концу сентября текущего года составила 14,3 тыс. человек. В том числе 11,7 тыс. человек имели статус безработного, 9,3 тысячи человек — получали пособие по безработице.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в процентах от численности рабочей силы на конец сентября составил 0,8%. В течение сентября безработными были признаны 2,7 тысячи человек, что на 9,6% меньше, чем в сентябре 2017 года. Численность трудоустроенных безработных в сентябре — 2,3 тысячи человек, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Росстата, в сентябре количество безработных в России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократилось на 10,1%. Как безработные в сентябре в стране классифицировались 3,4 млн человек в возрасте от 15 лет, что составляет 4,5% от экономически активного населения.

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