Оренбург, 19 октября, 2018, 06:42 — ИА Регнум. В Оренбурге 10 декабря конкурсная комиссия предоставит депутатам горсовета кандидатов на должность мэра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском горсовете, в процедуре подачи документов кандидатов есть некоторые изменения. В частности, число документов сократят, но справка об отсутствии судимости останется необходима. Но на её подготовку будет отводиться больше времени, чем раньше: главное передать её комиссии не позднее самого дня проведения конкурса.

Флаг Оренбурга

Из перечня обязательных документов убрали программу (концепцию) развития муниципального образования на ближайшую пятилетку. Теперь программа представляется по желанию кандидата.

Еще одно предстоящее решение — официальное объявление самого конкурса. Планируется, что с 12 по 22 ноября будет проходить прием документов от кандидатов на пост градоначальника. Затем пройдет их проверка, и уже 10 декабря, в день конкурса, комиссия определит не менее двух кандидатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после обвинения бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова в коррупции и заключении его под стражу Оренбург остался без градоначальника. 8 октября горсовет единогласно проголосовал за отставку Арапова. Сейчас обязанности главы Оренбурга временно исполняет первый заместитель мэра Сергей Николаев.

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