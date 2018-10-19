Южно-Сахалинск, 19 октября, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Депутаты Сахалинской Областной думы попросили оставить островному региону «Аэрофлот». Свою просьбу парламентарии аргументировали тем, что Сахалинская область — единственный островной регион России и 95% пассажирских перевозок осуществляется воздушным транспортом, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бумажный самолётик

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Свое обращение депутаты Сахалинской Облдумы адресовали генеральному директору ПАО «Аэрофлот» Виталию Савельеву.

«Сахалинская область является единственным регионом Российской Федерации, расположенным на островах. В связи с этим в регионе отсутствует круглогодичное устойчивое железнодорожное и автомобильное сообщение с материковой частью России. Учитывая, что более 95% пассажирских перевозок могут осуществляться только воздушным транспортом, вопросы бесперебойного пассажирского авиасообщения между материком и Сахалином являются актуальными и значимыми для населения региона», — говорится в обращении островных парламентариев.

Депутаты также отметили, что основной пассажиропоток из островного региона сконцентрирован на направлении Южно-Сахалинск — Москва. Как показывает статистика, спрос на перевозки постоянно растёт. С уходом «Аэрофлота» частота рейсов между столицей Сахалина и Москвой сократится с 13 до 7 раз в неделю. К чему это приведёт объяснили депутаты.

«В предстоящий зимний период при сокращении частоты рейсов с 13 в неделю до 7, при выполнении полётов только авиакомпанией «Россия», провозная мощность уменьшится на 9% или на 361 пассажира в неделю, по сравнению с зимним периодом 2017 — 2018 годов», — говорится в обращении.

Искусственное сокращение числа перелётов, по убеждению парламентариев, ставит под угрозу транспортную доступность Сахалинской области и, тем самым, проведение на Сахалине зимой 2019 года Международных игр «Дети Азии».

Сахалинские депутаты обратили внимание также и на то, что применён неравный подход к принятию решения о переуступке авиакомпанией «Аэрофлот» слотов на перевозки пассажиров авиакомпанией «Россия», поскольку эти слоты в полном объёме передаются только на направлении Москва — Южно-Сахалинск, при этом в других регионах, входящих в состав ДФО, таких изменений не произошло.

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Обратили внимание руководителя ПАО «Аэрофлот» сахалинские депутаты ещё на один момент. В настоящее время только ПАО «Аэрофлот» имеет лицензию на перевозку радиоактивных веществ (технеций — 99м). Прекращение полётов этой авиакомпании сделает невозможным поставку для островного региона медицинского оборудования и расходных материалов, необходимых для диагностики пациентов открытым источником излучения. Отсутствие этих видов медицинского обследования не позволит диагностировать у пациентов злокачественные образования на ранних стадиях метастазирования, что привёдет к выбору ошибочной тактики лечения больных и к увеличению смертности населения.

Помимо перечисленных крайне негативных факторов, парламентарии указали и на то, что жители Сахалина и Курил обеспокоены снижением уровня комфорта дальних перелётов, учитывая, что в воздухе людям приходится проводить не менее восьми часов — это если повезёт купить билеты на беспересадочные рейсы, что возможно не всегда.

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Как сообщало ИА REGNUM, известие о том, что компания «Аэрофлот» прекращает полёты на Дальний Восток, возмутило жителей региона. Вместо комфортабельных полётов на самолётах компании дальневосточникам предлагается летать на самолётах дочерней структуры ПАО «Аэрофлот» — «России». Но эти суда намного менее комфортны, а лететь из ДФО в Москву приходится не меньше 8 часов.