Шанхай, Китай, 19 октября, 2018, 05:37 — ИА Регнум. Прямое авиасообщение между Папуа-Новой Гвинеей и Китаем будет запущено 23 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Jialiang Gao Международный аэропорт Порт-Морсби

Новый маршрут между Порт-Морсби и Шанхаем предложит китайским туристам и бизнесменам еще одни способ добраться до этого южно-тихоокеанского государства, отметил глава государственной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini Тахавар Дуррани.

Как сообщало ИА REGNUM, прямой рейс без пересадок с 30 октября свяжет столицу китайской провинции Хэнань город Чжэнчжоу с вьетнамским портом Дананг.