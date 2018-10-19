Атланта, США, 19 октября, 2018, 05:34 — ИА Регнум. В международном аэропорту штата Джорджия (США) таможенники задержали гражданина Эквадора, пытавшегося провезти на территорию Соединенных Штатов запеченную свиную голову, сообщает UPI.

Свинья

Сообщается, что в аэропорту первой почувствовала неладное служебная собака, подсказавшая таможенникам осмотреть багаж пассажира. При осмотре у эквадорца была обнаружена свиная голова, завернутая в фольгу. Так как продукты из свинины запрещены к ввозу в США, экзотическое блюдо было изъято у эквадорского пассажира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня во Владивостоке был предотвращен незаконный ввоз 6 782 электрошокеров общим весом 1,6 т, которые контрабандисты пытались выдать за фонарики.