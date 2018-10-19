Вашингтон, 19 октября, 2018, 05:16 — ИА Регнум. Бывший военнослужащий армии США Уильям Клайд Аллен, арестованный по подозрениям в отправке писем с ядовитым веществом рицином высокопоставленным лицам по всему миру, во время судебного заседания не признал свою вину, сообщает телеканал KUTV.

Яд

По данным следствия, Аллен отправлял письма с отравой президенту США Дональду Трампу, британской королеве Елизавете II, российскому лидеру Владимиру Путину, а также ряду высокопоставленных чиновников в Соединенных Штатах.

Напомним, 2 октября стало известно об обнаружении рицина в письмах, отправленных Дональду Трампу, адмиралу ВМС США Джону Ричардсону и главе Пентагона Джеймсу Мэттису. По подозрениям в отправке отравленных писем был задержан житель штата Юта Уильям Клайд Аллен.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября экс-военнослужащему американской армии Уильяму Клайду Аллену были предъявлены обвинения по пяти пунктам. Одним из этих пунктов является угроза применения бактериологического оружия.