Ташкент, 19 октября, 2018, 04:57 — ИА Регнум. Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан начался. Самолет российского президента приземлился в международном аэропорту Ташкента.

Kremlin.ru Владимир Путин в Ташкенте. 2016

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин прибыл в Узбекистан по приглашению узбекского президента Шавката Мирзиёева для обсуждения перспектив дальнейшего стратегического партнерства. Одной из тем переговоров станет содействие мирному процессу в Афганистане.

Кроме того, во время визита российской лидер посетит Форум межрегионального сотрудничества («Узбекистан — Россия») и дистанционно поучаствует в запуске строительства в Узбекистане атомной электростанции по разработанному в России проекту.