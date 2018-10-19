Вашингтон, 19 октября, 2018, 04:51 — ИА Регнум. Китай не реагирует на просьбы США отказаться от якобы нечестных торговых практик, заявил глава Национального экономического совета Соединенных Штатов Ларри Кадлоу, сообщает телеканал CNBC.

Китайский флаг

«Они (Китай — прим. ИА REGNUM ) нечестные торговцы. Они нелегальные торговцы. Они воруют у нас интеллектуальную собственность», — заявил он.

По его словам, у США наиболее развитые технологии в мире, и это позволяет удерживать первенство в экономике. Однако Китай якобы ворует американские технические разработки и не собирается прекращать этого делать.

«Мы вынуждены защищать интересы США, мы вынуждены защищать американских рабочих и фермеров. Мы используем пошлины как часть стратегии переговоров, и Трамп не отступит, пока не изменит поведение Китая», — добавил Кадлоу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 разгорелась торговая война между США и Китаем. Она началась со введения пошлин со стороны США на импорт китайских товаров. КНР незамедлительно ответила симметричным вводом пошлин на товары из Соединенных Штатов.

В связи с торговой войной между Пекином и Вашингтоном международное рейтинговое агентство Fitch в сентябре 2018 года понизило прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3,1%.