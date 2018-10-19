Санкт-Петербург, 19 октября, 2018, 03:38 — ИА Регнум. Правоохранители Северной столицы смогли раскрыть заказное убийство директора нескольких строительных предприятий Дмитрий Зейналова, убитого в Ленинградской области вместе со своей семьей еще в 2005 году, сообщил журналистам начальник ГУ МВД РФ области.

Убийство

По его словам, 17 октября сотрудники уголовного розыска арестовали Александра Тютина 1956 года рождения. По данным следствия, он является заказчиком убийства семьи Зейналовых в 2005 году.

Задержать подозреваемого удалось после того, как он в 2018 году, по версии розыска, пытался заказать еще одно убийство. Он попал под наблюдение правоохранительных органов, а «наемные убийцы», согласившиеся исполнить заказ, оказались сотрудниками полиции. В результате такой операции Тютин был задержан.

Тютин 13 лет был совладельцем компании «Троицкий дом 2» вместе с Дмитрием Зейналовым. По версии следствия, убийство предпринимателя было совершено на почве коммерческих разногласий. Убийство же семьи, по версии следствия, явилось эксцессом исполнителя заказного убийства.