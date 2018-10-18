Анкара, 19 октября, 2018, 02:39 — ИА Регнум. Поиск останков оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги ведется в лесах возле Стамбула и на морском побережье, сообщает Reuters.

Убийство +

Турецкая полиция рассматривает версию убийства Хашогги. В рамках дела собраны данные во время обысков в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция) и в резиденции саудовского генконсула Мухаммеда аль Утейби.

В собранных пробах предполагается найти следы ДНК журналиста. Расследование продолжается.

Напомним, версия убийства Хашогги его соотечественниками рассматривается турецким следствием. Эр-Рияд заявляет о своей непричастности к гибели оппозиционного журналиста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело Хашогги стало поводом для давления на Эр-Рияд со стороны Вашингтона, где президента Дональда Трампа призывают к санкциям в отношении арабской страны. Сам Трамп заявил, что практически не сомневается в гибели Хашогги.

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