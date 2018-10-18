Москва, 19 октября, 2018, 02:16 — ИА Регнум. Подготовка двусторонней встречи лидеров России и США не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Тем не менее, главы государств будут вместе присутствовать на одной из международных площадок.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

«Впереди ожидаются несколько международных форматов, на которых [президент РФ Владимир] Путин и [глава США Дональд] Трамп будут присутствовать вместе. Будет ли это в ноябре Париж, мемориальное мероприятие, связанное с Первой мировой войной, будет ли это G20 в Аргентине или иные мероприятия, — в любом случае два президента окажутся там одновременно. Пока вопрос о проведении отдельной двусторонней встречи никем не ставился, ни Москвой, ни Вашингтоном. Подготовки не ведется», — сказал Песков.

Также Песков подтвердил информацию о подготовке визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.