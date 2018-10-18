Нижний Новгород, 19 октября, 2018, 00:54 — ИА Регнум. По данным Приволжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, с начала 2018 года в Нижегородской области за осуществление перевозок пассажиров без карты маршрута регулярных перевозок к ответственности привлечены 136 водителей, 18 должностных лиц, 21 индивидуальный предприниматель и девять юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 5,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Автобус

Сумма штрафов за перевозки пассажиров без договора фрахтования составила 765 тыс. рублей. К ответственности привлечены 41 физическое лицо, 12 индивидуальных предпринимателей, три должностных лица, два юридических лица.

Перевозка пассажиров без лицензии обошлась предпринимателям в 1 млн рублей. Судами вынесено 20 постановлений о привлечении к административной ответственности.

По информации минтранса региона, один из индивидуальных предпринимателей перевозил пассажиров под видом рейсового автобуса, но без маршрутной карты. Перевозки осуществлялись по маршруту Дзержинск — Нижний Новгород. Деньги с пассажиров собирались на выходе из автобуса. При проверке междугородних перевозчиков автобус предпринимателя был задержан и отправлен на штрафстоянку. Причем в течение 2017−2018 годов в отношении предпринимателя вынесено 17 постановлений. Совокупная сумма штрафов составляет 4,2 млн рублей.