Вашингтон, 18 октября, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Поддержка и участие в реализации «Северного потока — 2» европейскими странами неприемлема так же, как и ведение бизнеса с Ираном, заявил 18 октября помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Gazprom.ru «Северный Поток-2»

Выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне, Митчелл заявил, что для союзников США в Центральной Европе неприемлема европейская поддержка проекта «Северный поток — 2».

«Западные европейцы не могут усугублять энергетическую зависимость от России, защиту от которой им предоставляют США. И не могут обогащаться от сделок с Ираном, баллистические ракеты которого несут угрозу Европе. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать такие проекты, как «Северный поток — 2», — сказал Уэсс Митчелл.

Как сообщало ИА REGNUM, проект газопровода «Северный поток — 2» предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод должен пройти от побережья России до берегов Германии через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Работы по реализации этого проекта проводятся по графику, и их окончание ожидается к декабрю 2019 года.

США и их сателлиты в лице Польши, Украины и прибалтийских стран выступают категорически против этого проекта. Вашингтон хочет заменить российский трубопроводный газ на европейском рынке своим сжиженным газом.