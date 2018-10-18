Екатеринбург, 18 октября, 2018, 22:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вечером 18 октября произошёл пожар в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

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По информации ведомства, в 16-этажном доме на улице Таёжной горят две квартиры, расположенные на 9-м и 10-м этажах.

Телеканал «Рен ТВ» сообщает, что из здания эвакуированы около 80 человек. Сведений о возможных пострадавших на данный момент не поступало.

В пресс-службе МЧС уточнили, что к борьбе с огнём привлечены 47 человек и 15 единиц пожарно-спасательной техники.

Подробности произошедшего уточняются.