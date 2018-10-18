Пекин, 18 октября, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан на брифинге в Пекине заявил, что Китай «продолжит поддерживать стабильность обменного курса юаня» и рассчитывает, что США откажутся от политизации этого вопроса, сообщает 18 октября Синьхуа.

David Dennis Китайская юань

Обсуждение этого вопроса было вызвано полугодовым отчетом о валютной политике Китая, который был опубликован минфином США, в котором американские финансовые власти не предъявляют Пекину претензий в «валютных махинациях», но объявляют о намерении внимательно наблюдать за его политикой.

По словам Лу Кана, «Китай будет неуклонно углублять реформу обменного курса юаня и продолжит улучшать систему управляемого плавающего валютного курса, который формируется на основе спроса и предложения на рынке и с учетом валютной корзины».