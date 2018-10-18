Киев, 18 октября, 2018, 23:07 — ИА Регнум. С января по август 2018 года население Украины сократилось на 152,4 тыс. человек, сообщили в государственной службе статистики 18 октября, на официальном сайте ведомства.

Цитата из мф Как казаки инопланетян встречали. реж Владимир Дахно. 1987. СССР Казаки едут на телеге

«Остаётся существенным превышение количества умерших над количеством рождённых: на 100 умерших — 58 рождённых», — сказано в сообщении.

Напомним, по мнению некоторых украинских экспертов, Украина чувствовала бы себя гораздо лучше, если бы её население составляло 10−15 млн человек. Поскольку Украина пока ещё не вышла на этот показатель, трудовая миграция наносит значительный ущерб стране.

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