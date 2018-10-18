Тбилиси, 18 октября, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Боевая мощь береговой охраны Грузии возросла на два сторожевых катера класса «Айленд», переданных представителями США. Торжественная церемония передачи грузинским морякам двух катеров почтенного возраста прошла 18 октября в Поти.

Nato.int Грузия и НАТО

США передали «дружественной Грузии» два патрульных катера, выведенных из эксплуатации еще в 2014 году.

На церемонии передачи этих раритетных катеров и.о. посла США Элизабет Руд заявила, что «эти новые корабли помогут Грузии стать надежным партнером НАТО в совместных морских учениях на Черном море».

Кроме того, американский дипломат пообещала, что США и далее будут помогать «дружественной Грузии».

Стоит отметить, что полученные грузинской стороной американские катера получили названия «Очамчире» и «Диоскурией» в честь одного из абхазских населенных пунктов и древнегреческой колонии в районе столицы Абхазии Сухума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два аналогичных списанных катера были переданы американцами ВМС Украины. Это стало настолько заметным событием в истории украинского военно-морского флота, что в церемонии передачи принимал участие украинский президент Порошенко.