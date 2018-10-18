Газа, Палестина, 18 октября, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Представители военной разведки Египта вернулись в сектор Газа на переговоры о прекращении огня, 18 октября передает агентство Associated Press.

«Караван в оазисе. Египет», Иван Айвазовский, 1871 г

По сообщению неназываемых представителей ХАМАС, египетские переговорщики уже встретились с лидером движения Исмаилом Хания.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября визит представителей Египта в Газу был отменен после ракетного обстрела Беер Шева в Израиле и ответной бомбардировки сектора Газа.

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