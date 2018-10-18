Москва, 18 октября, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы на заседании 18 октября избрал меру пресечения в виде ареста для подозреваемого в получении взятки вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и поместить обвиняемого под стражу на два месяца — до 16 декабря 2018 года.

Напомним, курирующий в правительстве Крыма дорожное строительство и исполнение федеральной целевой программы по развитию региона вице-премьер Виталий Нахлупин был задержан накануне в Москве.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере», которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Должность в региональном правительстве Нахлупин занимал с января 2016 года.