Ижевск, 18 октября, 2018, 21:31 — ИА Регнум. Аграрии Удмуртии из-за снижения с начала года закупочных цен на сырое молоко не смогли реализовать многие инвестиционные проекты, которые были запланированы. Об этом завила глава минсельхоза республики Ольга Абрамова.

Виктор Волков. Доярки колхоза им. Н.К.Крупской. 1972 — с логотипом

«С июня мы со дна начали подниматься, и уже сегодня средняя закупочная цена на молоко составляет 20,7 рубля, если с учетом НДС — это где-то 22−23 рубля», — цитирует министра «Коммерсантъ».

При этом, по мнению главы ведомства, 2019 год станет для сельхозпроизводителей более удачным.

«Думаю, что на следующий год мы поднимемся», — надеется Абрамова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, молочная отрасль республики в 2018 году испытывает проблемы со сбытом продукции. С начала 2018 года цена доходила до критически низкого уровня в 18,5 рублей за кг, Абрамова ранее называла такую цену на сырое молоко «дном».

В январе закупочная цена молока составляла 22 рубля за кг. К июню цены потеряли 21%, снизившись до 18,2 рубля за кг, отмечала министр. Сельхозпроизводители Удмуртии недополучили около 1 млрд рублей прибыли из-за снижения закупочных цен на молоко.