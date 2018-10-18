Псков, 18 октября, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Аукцион по продаже акций псковской авиакомпании «Псковавиа» состоялся сегодня, 18 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, на продажу были выставлены 75% минус одна акция уставного капитала ОАО «Псковавиа», которые были проданы за 55 млн рублей АО «Аэропорт Сиверский» из Ленинградской области.

bilaleldaou Взлетная полоса

В конкурсе также участвовало ООО «Евросиб Лахта». Победителем был признан участник, предложивший наибольшую цену за приобретаемое имущество, а начальная цена пакета акций «Псковавиа» составляла 49 млн рублей.

С победителем конкурса должен быть подписан договор о купле-продаже имущества, после чего он может считаться собственником акций региональной авиакомпании.

Напомним, ОАО «Псковавиа» — это международный аэропорт и авиакомпания, которая имеет сертификат на осуществление воздушных пассажирских перевозок, грузовых внутренних и международных перевозок, аэропортовую деятельность, наземное обслуживание воздушных судов и авиационные работы. Ранее 100% акций «Псковавиа» принадлежали Псковской области. В 2017 году на предприятии возникли многомиллионные долги по зарплате, авиакомпания оказалась в кризисе, её лётная деятельность была приостановлена. Для развития «Псковавиа» было решено привлечь инвестора. Авиаперевозки пассажиров из Пскова возобновили с помощью авиакомпании «Азимут» из Ростовской области — с октября она осуществляет полёты из Пскова в Москву.