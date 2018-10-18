Ижевск, 18 октября, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве. Руководитель региона рассказал об итогах работы за полугодие и перспективах развития республики.

Udmurt.ru Рабочая встреча Дмитрия Медведева с Александром Бречаловым

В частности, Бречалов проинформировал о мерах, принимаемых для снижения объема государственного долга.

«По данным на 5 апреля 2017 года, объем государственного долга Удмуртии составлял 48,9 млрд рублей. Сейчас мы четко выполняем все договоренности с Министерством финансов Российской Федерации и уверены, что к 1 января 2019 года сумма долга уменьшится до 47 млрд рублей», — уверен Бречалов.

По его словам, более 1 млрд рублей удалось сэкономить в результате перекредитования — замещения дорогих кредитов заимствованиями с пониженной процентной ставкой. Ставка за пользование средствами снизилась с 12% до 7,66% годовых.

Более 500 млн рублей дополнительных доходов в 2018 году было получено благодаря проведению аудита работы МУП, ГУП и прочих организаций с долей участия Удмуртии более 50%. В 2019 году объем дополнительных доходов может составить около 5 млрд рублей.

В рамках сокращения числа чиновников в республике удалось сэкономить около 200 млн бюджетных рублей, еще 490 млн рублей составила экономия в результате централизации госзакупок на всех уровнях.

Бречалов рассказал и о проблемных вопросах республики, которые требуют федерального финансирования: ремонт и строительство школ, дорог и мостов, а также реконструкция таких важных социально-культурных объектов, как Национальная библиотека республики и Центр удмуртской культуры.

Отметим, за указанный главой республики период — в течение полугода — госдолг Удмуртии сократился на 400 млн рублей. При этом значительно снизилась сумма коммерческих кредитов — на 4,9 млрд рублей, вырос объем бюджетных заимствований — на 4,8 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, госдолг Удмуртии по состоянию на 1 октября составил 48,035 млрд рублей. Для снижения суммы долга до 47 млрд, как обещает глава республики, необходимо сократить задолженность еще на 1 млрд рублей в течение двух месяцев.

По информации минфина республики, на обслуживание госдолга до отчетной даты республика потратила 1,698 млрд рублей. Просроченная задолженность по госдолгу Удмуртии отсутствует.

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