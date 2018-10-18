Брюссель, 18 октября, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает «хорошей идеей» предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о продлении «переходного периода» по Brexit, 18 октября передает агентство Associated Press.

Kremlin.ru Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

«Вероятно, продление переходного периода произойдет. Это хорошая идея. Это даст нам возможность подготовить будущие отношения наилучшим образом», — заявил Юнкер журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября на саммите в Брюсселе Тереза Мэй выступила с предложением о продлении «переходного периода» по выходу Великобритании из ЕС.

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