Брюссель, 18 октября, 2018, 21:09 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Дональд Туск сообщил о «хорошем настроении» после встречи лидеров ЕС и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Брюсселе, 18 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

«Сегодня я чувствую, что мы стали ближе к окончательным решениям и сделке. Может быть, это больше эмоциональное впечатление, чем рациональное, но эмоции имеют значение в политике… Мы находимся в гораздо лучшем настроении, чем после Зальцбурга», — заявил Туск журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября лидеры Евросоюза и Тереза Мэй провели переговоры, в ходе которых премьер-министр Великобритании предложила продлить «переходный период» по Brexit.

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