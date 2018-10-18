Мэй о переговорах по Brexit: Разногласий мало, но они «очень серьёзные»
Брюссель, 18 октября, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила журналистам, что у Лондона и Брюсселя остались «немногочисленные» разногласия по Brexit, но эти разногласия — «очень серьёзные», 18 октября передает агентство Associated Press.
Ранее в ходе встречи лидеров ЕС и Мэй в Брюсселе глава британского правительства предложила продлить «переходный период» по выходу Великобритании из Евросоюза. Эта идея встретила одобрение ряда участников саммита и резкую критику в Лондоне.
Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2018 года. При этом между Лондоном и Брюсселем до сих пор не заключено соглашение об условиях выхода и отношениях Великобритании с ЕС после Brexit.
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