Украина, 9 июля, 2012, 16:32 — ИА Регнум. Львовский городской совет заявил о намерении ограничить использование русского языка и уже готовит соответствующий законопроект. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый , информирует 9 июля западноукраинское информагентство "Новини Закарпаття".

Согласно новому законопроекту, отмечает источник, определенные "языковым" законом региональные языки, и в частности русский, во Львове можно будет употреблять только после 22 часов вечера и до 8 утра. Как подчеркивается в материале, это время совпадает со временем запрета продажи алкогольных напитков. Приводится также следующая цитата городского главы Львова: "У нас уже есть опыт противостояния пагубным для украинской нации явлениям. В прошлом году в рамках борьбы с алкоголизмом запретили продажу алкогольных изделий в темное время суток - то есть тогда, когда алкоголизм больше всего процветал. А теперь таким же способом мы запретим употребление региональных языков (де-факто русского) в светлое время суток. И поскольку все официальные структуры работают днем, закон Колесниченко-Кивалова во Львове останется лишь на бумаге". Информация о заявлении Садового сегодня уже широко перепечатана в центральных СМИ Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в центре Львова жители города совместно молились за украинский язык. В общегородском молебне приняли участие представители духовенства, обычные львовяне, представители городской власти. В пресс-службе горсовета приводят заявление на молебне мэра города Андрея Садового: "Эта неделя была не простой для каждого украинца. Мы будем праздновать в этом году еще один юбилей нашей независимости. Жизнь показывает, что за нашу независимость нужно бороться ежедневно. Что всегда враг, которому Украина, как кость в горле, пробует ставить под сомнение нашу независимость, используя разные махинации и манипуляции. Мне трудно понять, на что они надеются... Мы понимаем, что пока в нашем государстве есть город Львов и львовяне - Украина есть и будет всегда независимой, а наш язык будет всегда цвести, потому что он - от Бога".