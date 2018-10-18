Брюссель, 18 октября, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры ЕС «сознательно не рассматривали» вариант Brexit без соглашения с Лондоном на саммите в Брюсселе, 18 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Мы специально подробно не обсуждали это вчера, чтобы не создавать впечатление, что мы уже интенсивно занимаемся этим вопросом. Мы сосредоточились на вопросе о том, как мы можем достичь соглашения», — сообщила Меркель журналистам.

Однако фрау Меркель отметила, что «пока не знает», каким образом ЕС и Великобритании удастся достичь сделки по Brexit в короткие сроки.

«Пока у нас нет решения, мы не можем точно объяснить, как это произойдёт. Но там, где есть воля, найдется способ», — пояснила Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, перед встречей в Брюсселе 17 октября Меркель заверила журналистов, что лидеры ЕС уже готовятся к «жесткому Brexit».

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