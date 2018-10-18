Уфа, 18 октября, 2018, 20:22 — ИА Регнум. Около тысячи человек были эвакуированы из здания торгового центра в Уфе из-за небольшого возгорания. Об этом сообщили 18 октября в пресс-службе регионального управления МЧС России.

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По информации ведомства, инцидент произошёл в торговом центре «Аркадия», расположенном на улице Губайдуллина в Советском районе Уфы.

Сообщается, что в одном из магазинов ТЦ произошло возгорание холодильной установки. На момент прибытия пожарных в холодильной камере горели картонные упаковки для товаров на площади в два квадратных метра.

В настоящее время пожар локализован. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.