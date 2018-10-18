Калининград, 18 октября, 2018, 19:35 — ИА Регнум.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Калининград

Калининградскую область с мая по сентябрь 2018 года посетили 733 тыс туристов сообщил сегодня, 18 октября, министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

По словам руководителя ведомства, значительная цифра по турпотоку была достигнута благодаря проведению в Калининграде матчей чемпионата мира по футболу и благоприятным погодным условиям в летний период.

«Сезон оказался действительно удачным, и он продолжается. По нашим данным, за май-сентябрь нашу область посетили 733 тысячи туристов. Из них, по уточненным данным, в период проведения матчей ЧМ-2018 приехали 260 тысяч, — сообщил Андрей Ермак. — Средняя загрузка гостиниц, хостелов и гостевых домов в высокий сезон составила 63,5%. В дни матчей нагрузка на гостиницы была пиковой, и в радиусе условных 50 километров от Калининграда она составила 100%».

Министр подчеркнул, что на протяжении последних пяти лет динамика въездного турпотока в Калининградскую область неуклонно растет.

«В наших подсчетах мы руководствуемся данными Росстата, экспертными оценками по не вошедшим в эти данные позициям, а также рекомендациями Всемирной туристской организации ООН. Туристом считается человек, который провел хотя бы одну ночь на территории региона, — сказал руководитель ведомства. — В 2017 году въездной поток мы оцениваем в 1 млн 322 тысячи человек, 92% из которых россияне. Прогноз на 2018 — рост порядка 15% к прошлогоднему показателю, то есть ожидаем, что количество туристов составит 1 млн. 520 тысяч человек».

По данным Росстата, объем платных услуг населению со стороны туроператоров и гостиничного бизнеса (включая санатории) за первое полугодие этого года составил 1 млрд 692,1 млн рублей. Выручка организаций Калининградской области, занятых гостиничной деятельность, по информации Росстата, — 375,7 миллиона рублей.