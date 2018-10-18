Ереван, 18 октября, 2018, 18:57 — ИА Регнум. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян считает ситуацию на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана беспрецедентно спокойной.

Стоп-кадр трансляции Никол Пашинян и Ильхам Алиев на встрече в Душанбе

В беседе с журналистами Пашинян сегодня, 18 октября, заверил, что ситуация беспрецедентно спокойная, и это в какой-то мере обусловлено договоренностями в Душанбе.

Он также сообщил, что налажена оперативная связь с властями Азербайджана.

«С азербайджанской стороной, как и договаривались, налажена надежная оперативная связь. Можно сказать, что любая информация за полчаса будет доведена до сведения президента Азербайджана. Если информация будет с их стороны, то дойдет до меня за тот же срок», — цитирует Пашиняна корреспондент ИА REGNUM.

На вопрос о том, обращаются ли стороны по налаженной связи каждый раз в случае нарушения перемирия, Пашинян заявил: «Не каждый раз, по необходимости».