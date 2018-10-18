Махачкала, 18 октября, 2018, 18:56 — ИА Регнум. В отношении бывшего руководителя антимонопольной службы Дагестана Кубасая Кубасаева утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

(сс) sajinka2 Взятка

Следствие установило, что в период с 2013 по 2015 год Кубасаев незаконно получал деньги от директора одного из предприятий Дагестана Шамиля К., выполняющего функции заказчика по строительству объектов за счет бюджетных средств. Взамен чиновник оказывал ему покровительство, не препятствуя проведению аукционов на право заключения госконтрактов.

В общей сложности в качестве взятки Кубасаев получил 2 млн рублей, дорогие швейцарские часы «Hublot» и охотничье гладкоствольное ружье. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.

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Напомним, руководитель управления антимонопольной службы Дагестана был задержан 22 марта 2018. Его переправили в Москву для дальнейшего рассмотрения уголовного дела в главке. Суд определил ему меру пресечения в виде ареста до 22 мая. В мае Басманный суд Москвы продлил срок ареста Кубасаева.

Сам обвиняемый в ходе судебного процесса свою вину полностью отрицал. Отмечая, что он «заслуженный человек», он предлагал «расстрелять его сразу», и не тратить время на следствие.

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