Калуга, 18 октября, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Сегодня, 18 октября, состоялось заседание сессии Законодательного собрания Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, депутаты утвердили новые, повышенные, ставки налогов на яхты, катера, гидроциклы, моторные лодки, мотоциклы, а также самолеты и вертолеты.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области На заседании сессии областного парламента

Такого рода транспортные средства составляют всего 3% от общего количества транспорта, зарегистрированного в регионе, но повышение ставок даст в бюджет дополнительно около 8 миллионов рублей. Все эти средства будут направлены в Дорожный фонд Калужской области на ремонт и развитие дорожной сети. Парламентарии также приняли ряд законов, подготовленных региональным министерством образования. В частности, отныне учителя будут получать компенсации за работу по подготовке и проведению не только ЕГЭ, но и других форм проведения государственной итоговой аттестации.

Ряд изменений внесен и в закон о молодом специалисте Калужской области. Они касаются механизма регистрации этой категории граждан. Если ранее, чтобы получить полагающиеся выплаты молодым специалистам приходилось посещать различные государственные учреждения, то теперь эта процедура максимально упрощена и сведена до принципа «одного окна». Вся работа будет осуществляться на базе Областного молодёжного центра.

Депутаты областного парламента увеличили величину прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2019 год до 8 708 рублей. Напомним, что исходя из данной величины, территориальными органами Пенсионного фонда РФ пожилым гражданам назначается социальная доплата к пенсии. На заседании, депутаты продолжили работу над формированием лесопаркового зеленого пояса на территории Калужской области.

В частности, было принято решение о включении в зелёный пояс особо охраняемых территорий регионального и федерального значения. Среди них — парк усадьбы Яновских, овраг «Можайка», роща «Комсомольская» и городской бор.

Комментируя данный вопрос, председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин заявил: «Создание зеленого пояса — это инициатива ОНФ, которую мы поддержали. Мы не меняем статуса нацпарка, или Калужского бора. Мы еще более подчеркиваем, что это наши жемчужины. Мы решаем задачу по созданию зеленого пояса вокруг Калуги, потому что нам нужно сохранить наши леса».