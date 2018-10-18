Краснодар, 18 октября, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Днем траура по погибшим в Керчи в результате нападения на местный политехнический колледж объявлено 19 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. Распоряжение об этом подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Images by John «K» Траурная свеча

Распоряжением муниципальным образованиям края рекомендовано организовать комплекс мероприятий по проведению дня траура, флаг Краснодарского края будет приспущен. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры, осуществляющим деятельность на территории региона, рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в керченском политехническом колледже был убит 21 человек, десятки попали в больницы. В расстреле людей, а затем и взрыве СКР подозревает студента этого колледжа Владислава Росляков, который, по данным следствия, покончил с собой.

С 18 октября в Крыму и Севастополе объявлен трехдневный траур по погибшим. 19 октября в Керчи состоится прощание с жертвами трагедии: 16 студентами и пятью сотрудниками колледжа.