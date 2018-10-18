Киев, 18 октября, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Сегодня, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №9000-П «О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2019 год». За документ проголосовали 240 народных депутатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

«Выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2019 год получают статус бюджетных выводов Верховной Рады. Мы передаем их правительству на доработку и желаем плодотворной работы», — сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у правительства нет дополнительных 78 млрд 824 млн долл, которые нужны для финансирования расходов, которые депутаты предлагают включить в бюджет на 2019 год.

«Сегодня у нас консолидированный бюджет имеет более 1 трлн 200 млрд грн (42 млрд 995 млн долл.). Есть дополнительные предложения еще на 2 трлн 200 млрд грн. Это значит, что предложения намного больше, чем мы можем себе позволить. Наша задача — развивать национальную экономику. В этом я с вами абсолютно согласен. Но тот бюджет, который мы сегодня подготовили, он сбалансирован», — сказал Гройсман.

Он призвал депутатов помочь правительству доработать проект бюджета.

«Ко второму чтению мы готовы конструктивно с фракциями и комитетами работать над тем, чтобы сделать этот документ лучшим. Но он должен быть сбалансированным, он должен быть реалистичным. Он должен обеспечить развитие нашего государства. Мы предусмотрели затраты на вооруженные силы Украины, на безопасность и оборону, на образование, на медицину, на децентрализацию, на модернизацию инфраструктуры Украины — строительство дорог», — добавил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября правительство одобрило проект госбюджета на 2019 год. При этом рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл). Это на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год.

Документ предусматривает, что курс гривны на конец 2019 года будет составлять 29,4 грн/$. В проекте бюджета заложен рост украинской экономики до 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Кроме того, предусматривается повышение минимальных зарплат (со 132 до 148 долл) и пенсий.