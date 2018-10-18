Керчь, Крым, 18 октября, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Движение транспорта в Керчи будет ограничено 19 октября, в день прощания с жертвами нападения на колледж. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook.

Цитата из х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...». Реж. Александр Прошкин. 1987. СССР На кладбище. Неутешное горе

По его словам, церемония начнется в 10:00, на площади Ленина, и продлится около двух часов. Затем похоронная процессия продвинется через ул. Кирова — ул. Карла Маркса — ул. Мирошника — на Центральное кладбище. Как сообщается, будет привлечено дополнительно 20 автобусов, их снимут с маршрутов № 5 и № 19. В этой связи интервал движения городского транспорта по этим маршрутам будет увеличен.

«С 07:00 и до окончания панихиды будет временно ограничено движение транспорта по ул. Карла Маркса, по улице Кирова и пересекающих ее улиц Советской, Свердлова, Кооперативный переулок, Адмиралтейский пр-д, Театральная. Движение будет ограничено для всех транспортных средств, кроме общественного транспорта. Движение пассажирского транспорта по маршруту № 2 будет осуществляться следующим образом. В прямом направлении: по маршруту следования — ул. Еременко — ул. Самойленко — ул. Пирогова — далее по маршруту следования. В обратном направлении: по маршруту следования — ул. Пирогова — ул. Самойленко — ул. Еременко — далее по маршруту следования», — сообщил Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 человек погиб 17 октября в результате стрельбы и взрыва в политехническом колледже в Керчи. Десятки людей остаются в больницах. На 19 октября назначена дата прощания с погибшими. С 22 октября свою работу должен возобновить колледж — в тех корпусах, которые не пострадали от атаки.

По теме: Ремонт в Керченском колледже начнётся вместе с занятиями — 22 октября