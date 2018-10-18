Ярославль, 18 октября, 2018, 17:37 — ИА Регнум. На ярославских улицах стали появляться нестационарные торговые объекты старого образца. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Олега Фадеева в Facebook Установка ларька в Ярославле

В соцсетях появились фотографии новых «ларьков из прошлого» на улицах Ярославля. Например, один из них установили на перекрёстке улиц Володарского и Некрасова. Кроме того, некоторые старые павильоны до сих пор не снесены.

Горожане предположили, что предприниматели решили воспользоваться уходом с поста мэра Владимир Слепцова, который активно занимался заменой ларьков.

Нет, у нас концепция не менялась. Ее определяет не глава города, а муниципалитет. Мы с ларьками расторгаем договора, они это оспаривают в судах. На НТО накладываются обеспечительные меры, и поэтому эти объекты до окончания судов мы не имеем право трогать. Когда суды заканчиваются, обеспечительные меры снимаются и эти ларьки демонтируются. Сейчас у нас порядка 40 объектов в судах «, — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

Некоторые суды длятся с 2016 года, но заместитель мэра выразил надежду, что в 2019 год город войдет без ларьков старого образца. Исключение составит лишь порядка 30 киосков «Роспечати», владельцы которых тоже оспаривают в судах необходимость поменять внешний вид.

По словам Алексея Торопова, ларек на Володарского также будет демонтирован.