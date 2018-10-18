Мемориал в память о жертвах керченской трагедии на Урале: фоторепортаж
Екатеринбург, 18 октября, 2018, 17:45 — ИА Регнум. 18 октября во многих городах России появились стихийные мемориалы. Местные жители почтили память жертв трагедии в политехническом колледже Керчи.
Алексей Колчин ИА REGNUM
В память о жертвах взрыва в Керчи
Алексей Колчин ИА REGNUM
В память о жертвах взрыва в Керчи
Алексей Колчин ИА REGNUM
Цветы и баннер
Создан такой мемориал и в Екатеринбурге, на площади Труда. Первыми цветы принесли волонтёры местных образовательных учреждений. Возложить цветы и зажечь свечи могут все желающие.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Прохожие фотографируют цветы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Цветы могут оставить все желающие
Напомним, трагедия в Керчи произошла 17 октября. Вслед за взрывом началась стрельба. Погиб 21 человек, ещё десятки находятся в больницах.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мемориал не оставляет прохожих равнодушными