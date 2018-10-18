Екатеринбург, 18 октября, 2018, 17:45 — ИА Регнум. 18 октября во многих городах России появились стихийные мемориалы. Местные жители почтили память жертв трагедии в политехническом колледже Керчи.

Алексей Колчин ИА REGNUM В память о жертвах взрыва в Керчи

Алексей Колчин ИА REGNUM В память о жертвах взрыва в Керчи

Алексей Колчин ИА REGNUM Цветы и баннер

Создан такой мемориал и в Екатеринбурге, на площади Труда. Первыми цветы принесли волонтёры местных образовательных учреждений. Возложить цветы и зажечь свечи могут все желающие.

Алексей Колчин ИА REGNUM Прохожие фотографируют цветы

Алексей Колчин ИА REGNUM Цветы могут оставить все желающие

Напомним, трагедия в Керчи произошла 17 октября. Вслед за взрывом началась стрельба. Погиб 21 человек, ещё десятки находятся в больницах.