Сочи, Краснодарский край, 18 октября, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что США несут определенную ответственность за судьбу саудовского журналиста Джамаля Хашогги, так как он жил в Соединённых Штатах. Об этом российский лидер заявил сегодня, 18 октября, на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи.

Цитата из т/с «Преступление и наказание». Реж. Дмитрий Светозаров. 2007. Россия «Вы и убили-с»

Путин напомнил, что Хашогги вполне себе продолжительное время жил в США и работал там.

«Не в России же, а в США, и в этом смысле, конечно, США несут определенную ответственность за то, что с ним произошло», — отметил российский лидер.

При этом президент России считает, что с такими инцидентами нужно разбираться исходя из единых подходов, как например с «делом Скрипалей» и с тем же исчезновением саудовского журналиста.

«Нужно разобраться с едиными подходами к проблемам подобного рода», — подчеркнул Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал 8 октября после того, как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Есть подозрения, что Хашогги был убит в здании консульства сотрудниками саудовской разведки. Журналист был известен своей критикой саудовской королевской династии. Идёт расследование.