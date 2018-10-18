Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 октября, 2018, 17:15 — ИА Регнум. И.о. мэра Переславля-Залесского Ярославской области Валерий Астраханцев заявил о том, что военнослужащие в/ч 74 400 не блокировали котельную «МЭС» в микрорайоне Чкаловский и не включали самовольно тепло. Об этом Астраханцев написал на своей странице Вконтакте.

Скриншот видео Юрия Егорова Военный у ворот котельной в Переславле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, директор ООО «МЭС» Юрий Егоров написал заявление в прокуратуру о том, что военные занимаются хищением теплоэнергии, блокировав сотрудников котельной и самовольно открыв задвижку. Это произошло 12 октября.

18 октября в Переславль приехали представители командования РВСН и военной прокуратуры Сергиево-Посадского гарнизона, а также представитель регионального департамента ЖКК. Они провели совещание в администрации и вышли на объект, опросив в том числе Юрия Егорова. После этого Астраханцев заявил, что все было наоборот. Из его слов выходит, что не военные захватили котельную, а военная часть едва отбилась от нападения сотрудников котельной.

Поводом для совещания стало резонансное заявление Юрия Егорова через СМИ о том, что военные блокируют работу котельной. На совещании выяснилось, что ни один из заявленных им фактов, не соответствует действительности. А вот его попыткой проникновения на территорию войсковой части с целью перекрыть подачу тепла будут заниматься военная и межрайонная прокуратуры», — написал и.о. мэра Переславля-Залесского Валерий Астраханцев.

Как сообщает сайт правительства Ярославской области со ссылкой на Астраханцева, не подтвердились и факты задолженности военных и города перед котельной ООО «МЭС». Как говорится на сайте правительства, власти пришли к выводу о необходимости передачи котельной из частной собственности в муниципальную. Правительство сообщает, что вопрос снабжения микрорайона Чкаловский взят под контроль.

В этом отопительном сезоне будут предприняты все меры для обеспечения надежным теплоснабжением жителей Чкаловского микрорайона. Также в ближайшее время мы проработаем различные варианты выхода из сложившейся ситуации, в том числе строительства новой котельной в рамках региональной программы газификации», — сказал исполняющий обязанности директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Олег Вараксин.

Между тем сам Юрий Егоров обнародовал текст письма Владимиру Путину, в котором просит президента разобраться в сложившейся ситуации.