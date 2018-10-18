Псков, 18 октября, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Юрий Демьяненко покидает свой пост. Как сообщается на сайте вуза, действие строчного контракта Демьяненко с Минобрнауки РФ закончилось 15 октября 2018 года, продлевать его не стали.

User 699 Здание Псковского государственного университета (ПсковГУ)

«В связи с этим я покидаю пост ректора Псковского государственного университета. Благодарю весь коллектив за совместную плодотворную и творческую работу», — говорится в обращении Демьяненко, опубликованном на сайте вуза.

Кто будет исполнять обязанности ректора вместо Демьяненко, не сообщается.

Напомним, Юрий Демьяненко был ректором ПсковГУ с момента создания вуза в 2011 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года университет успешно прошёл государственную аккредитацию.