Махачкала, 18 октября, 2018, 16:05 — ИА Регнум. В Дагестане в 2018 году собрано уже 166 тыс. тонн винограда. К концу года планируется увеличить результат до 170 тыс. тонн, что станет для республики рекордным показателем с 1991 года. Об этом ИА REGNUM 18 октября сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Волков Александр Николаевич. Сбор винограда. 1956

Наилучшие показатели сбора «солнечной ягоды» в текущем году показывают Дербентский, Каякентский, Магарамкентский, Сулейман-Стальский и Табасаранский районы республики. Кроме того, по состоянию на 17 октября на предприятиях региона переработано около 120 тыс. тонн винограда, что почти на 16 тыс. тонн больше, чем за тот же период 2017 года.

Напомним, годом ранее в Дагестане было собрано 168,8 тыс. тонн «солнечной ягоды», что стало рекордным результатом со времён распада Советского союза. Количество собранного в республике винограда составило 39,7% от валового производства в России. По данному показателю и по площадям виноградников в стране Дагестан уступает лишь Краснодарскому краю.

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