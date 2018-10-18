Санкт-Петербург, 18 октября, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Новый температурный рекорд зафиксирован 18 октября в Санкт-Петербурге. Температура воздуха превысила ранее зафиксированный максимум для этого дня, который продержался ровно сто лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Закат на набережной

Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, днем в четверг «температура воздуха уже достигла +16,6 градуса, перекрыв рекорд 1918 года, когда максимум температуры был +15,2 градуса».

Это стало вторым абсолютным рекордом погоды в Петербурге за последние дни.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 15 октября 2018 года, в Северной столице был установлен абсолютный рекорд температуры для этого дня за всю историю наблюдений.

Температура воздуха в минувший понедельник достигла +18 градусов, перекрыв предыдущий максимум для этого дня, установленный в 1889 году (+17,2°С).

В то же время, по данным синоптиков, в ближайшие дни начнется похолодание и на следующей неделе в петербургском регионе возможно выпадение первого снега.