Тбилиси, 18 октября, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Дело об убийстве бизнесмена Бадри Патаркацишвили специально подброшено обществу и СМИ перед выборами для отвлечения внимания населения от более насущных тем, пишет грузинское издание «Резонанси» со ссылкой на грузинских юристов в статье под названием «Дело Патаркацишвили — какими доказательствами раскрыла грузинская прокуратура это убийство».

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отвлекающий приём

Автор напоминает, что еще 10 лет назад Скотланд Ярд, который расследовал смерть грузинского бизнесмена, заявил, что Патаркацишвили скончался от сердечного приступа, и факт убийства исключил. Экспертиза же не обнаружила следы радиоактивных веществ ни в трупе погибшего, ни в его жилом доме, отмечается в статье.

Грузинский юрист Лия Мухашаврия в беседе с автором статьи отмечает, что прокуратура Грузии ни одно нашумевшее дело, которое возбудила против бывших чиновников, до сих пор не раскрыла, и она сомневается, что и в этом деле следственные органы выложат какие-либо более существенные, чем аудиозаписи, доказательства. Мухашаврия частично соглашается и с позицией адвокатов обвиняемых по делу Патаркацишвили бывших чиновников и также задается вопросом: если эти записи были обнаружены прокуратурой еще в 2016 году, почему она ждала два года и опубликовала их только сейчас, перед выборами?

«Двух лет полностью достаточно для того, чтобы провести по этому делу все виды экспертизы и вынести приговор. Но мы видим, что это дело открыто только сейчас, и возникает подозрение, что это часть предвыборной кампании и слабая попытка властей убедить общество в том, что в этой стране что-то расследуется. У меня остается впечатление, что эту тему «подбросили» для СМИ, чтобы перекрыть разные, поставленные в течение последних недель вопросы и перекрыть проблемы. Прошло два года, эти доказательства у них были, и для чего хранили их на полке?», — вопрошает юрист.

Лия Мухашаврия не верит прокуратуре и не верит в то, что суд с помощью этих доказательств сможет доказать вину бывших чиновников, которых прокуратура обвинила в организации убийства бизнесмена.

Напомним, что Главная прокуратура Грузии 17 октября сообщила о раскрытии дела о подготовке убийства грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили и задержала ряд бывших чиновников, которым предъявила обвинения по трем статьям УК Грузии. Согласно опубликованным прокуратурой аудиозаписям разговоров подозреваемых, убийство Патаркацишвили было санкционировано экс-президентом Михаилом Саакашвили.