Апатиты, Мурманская область, 18 октября, 2018, 15:56 — ИА Регнум. В Апатитах в здании общеобразовательной школы № 14 сегодня, 18 октября, загорелся электрощит, сообщает «Телекомпания ТВ-21» со ссылкой на источник в экстренных службах Мурманской области.

Fizportal.ru Огонь и дым

Отмечается, что была проведена эвакуация школьников, всего 690 человек. В настоящее время возгорание ликвидировано. Занятия в школе отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одной из школ Обнинска Калужской области произошло задымление на первом этаже подсобного помещения, все учащиеся были срочно эвакуированы.

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