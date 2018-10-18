Сочи, Краснодарский край, 18 октября, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Сбербанк России будет искать нового покупателя для своего дочернего банка на Украине, поскольку «Паритетбанк» (Белоруссия) не устроил Национальный банк Украины (НБУ), заявил 18 октября журналистам первый зампред Сбербанка Лев Хасис в кулуарах форума Finopolis в Сочи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

«Нам придется нового покупателя искать, потому что НБУ нам четко сказал, что покупатель в Белоруссии для них является нежелательным», — сказал Хасис.

По его словам, НБУ отказал Паритетбанку в связи с тем, что считает белорусского покупателя недостаточно «репутабельным».

Напомним, в 2017 году «Паритетбанк» передал документы в НБУ для оформления покупки 100% акций украинского филиала «Сбербанка», однако белорусскому банку было отказано, поскольку заявитель «не соответствует требованиям законодательства Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что предыдущие три попытки продажи дочернего предприятия закончились отказом украинской стороной, однако «Сбербанк» продолжит попытки.

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