Ереван, 18 октября, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Экс-президент Армении Роберт Кочарян, который обвиняется в насильственном изменении конституционного строя и находится под подпиской о невыезде, намерен создать политическую партию, но уже после внеочередных парламентских выборов, которые намечены на декабрь текущего года. По словам экс-президента, он не успевает к этим выборам.

azatutyun.am Роберт Кочарян

«Тут два обстоятельства. Во-первых, для меня действительно очень сомнительна легитимность самого этого процесса и, во-вторых, я просто не успеваю. Я десять лет присутствовал в политике весьма пассивно, и это присутствие выражалось в основном критикой действующей власти…, и этим, собственно, мое участие и ограничивалось.

К тому же я был беспартийным. Это означает, что мне надо создавать партию с нуля, а не восстанавливать то, что когда-то было. Причем мне бы хотелось идти на выборы с новой, обновленной командой. Обычно каковы первые действия, когда хочешь собрать команду? Ты обращаешь свой взор на людей, которых ты знаешь, на окружение, с которым ты общался, работал. Но с учетом сложившейся ситуации все-таки надо привлечь новых, талантливых, молодых и энергичных людей. Иметь хорошее сочетание опыта и энергии. Кого-то, конечно, надо привлечь и из старой команды, которую ты знаешь, которая с тобой работала. Но все-таки опираться надо на новое поколение людей, а вот это сделать нелегко, для этого нужно время», — сказал Кочарян в интервью РИА Новости.

По его словам, после внеочередных парламентских выборов оппозиционное поле будет разрушено, и, по его мнению, страна будет нуждаться в альтернативной точке зрения, в альтернативных подходах, чтобы проблемы решались профессионально и конструктивно.

«Сейчас я вижу в оппозиционном поле очень серьезный вакуум и полагаю, что его следует заполнить в интересах страны. У меня нет стремления занять какую-нибудь высокую должность. Если бы такое стремление было, я бы 10 лет не жил своей частной жизнью. Ситуация развивается таким образом, что обстановка тебя втягивает в процесс, от которого ты не можешь отмахнуться просто в силу биографии, склада характера и жизненной позиции», — сказал Кочарян.